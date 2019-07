Daniele De Rossi ha deciso: si ritira. Dopo il doloroso addio alla Roma, l'ex capitan futuro è stato corteggiato da diversi club: Boca Juniors, Sampdoria, su tutte le Fiorentina. I viola sono stati una reale tentazione per Daniele che però, secondo quanto riferito da Sky Sport, avrebbe alla fine deciso di ritirarsi, per iniziare il corso per tecnici a Coverciano.