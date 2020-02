Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Roma-Gent, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis si è esposto ai microfoni di Sky Sport: “Dall’inizio dell’anno stiamo avendo risultati negativi, questo è evidente. Non siamo soddisfatti dell’andamento delle cose, ma restiamo compatti. Fonseca è stato chiaro: basta alibi, dobbiamo isolarci e lavorare consapevoli dell’opportunità che ci offre l’Europa League, così come siamo consapevoli delle altre quattordici che ci offre la Serie A”.



SULL’ALLENATORE – “Fonseca è intelligente e preparatissimo, è molto semplice entrare in sintonia con lui. Restiamo uniti anche in questo momento di sofferenza, che non fa onore né al clib né ai tifosi. Dare un taglio agli alibi è fondamentale, dobbiamo essere noi a trascinare l’ambiente e non viceversa. E’ una situazione che ho vissuto anche da giocatore”.



SERVONO I RISULTATI – “I risultati servono, è chiaro. E nell’ultima parte di stagione questi sono stati negativi”.