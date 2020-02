Carles Perez, attaccante della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida di Europa League tra i giallorossi e il Gent: “Abbiamo preparato questa partita per tutta la settimana, sappiamo quanto sia importante. Vogliamo ottenere un buon risultato in vista del match di ritorno. Il Gent farà la sua partita, ma ho tanta fiducia in questa squadra”.



VOGLIA DI GOL – “Mi piacerebbe ripagare la fiducia del mister con un gol stasera. Sono molto contento di poter giocare da titolare, ho lavorato molto duramente da quando sono arrivato qui. Sarebbe bellissimo segnare, ma mi accontenterei anche di un assist”.