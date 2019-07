Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, ha commentato le voci di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Mancini: "Tutto rientra in un progetto condiviso dal punto di vista tecnico ed economico. Da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale. Le altre decisioni verranno prese secondo parametri tecnici ed economici. Non c'è nulla di improvvisato".