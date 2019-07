In uscita è in fase di stallo la cessione di Defrel al Cagliari: l'attaccante francese sta riflettendo sulla possibilità di trasferirsi a titolo definitivo in Sardegna ed ha chiesto del tempo al presidente dei sardi Giulini, che lo vede come compagno di reparto ideale per Pavoletti. Alla Roma andrebbero 12 milioni più bonus. Lo riporta il Tempo.