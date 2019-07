Segnali di mercato dal campo. L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha tolto dalla lista dei convocati Gregoire Defrel per l'amichevole di stasera contro il Perugia. Un ulteriore segnale che spinge l'attaccante francese verso il Cagliari. Affare in via di definizione, operazione totale da circa 16 milioni con il giocatore che già stasera potrebbe raggiungere la Sardegna.



IN DIFESA - I giallorossi faranno cassa per poi reinvestire quei soldi su un difensore: l'obiettivo numero uno è il belga del Tottenham Toby Alderweireld, che ha già dato il suo consenso al trasferimento. Il nodo è l'accordo tra i club: gli Spurs chiedono circa 28 milioni di euro, i giallorossi vorrebbero scendere a 20. Le eventuali alternative sono Pezzella (Fiorentina), Rugani (Juventus), Jemerson (Monaco) e Verissimo (Santos).