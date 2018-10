L’Inter lo ha seguito a lungo la scorsa estate ma, alla fine, è rimasto al Tottenham. Mousa Dembelé, centrocampista degli Spurs in scadenza di contratto, è ancora sul mercato e ora è finito nel mirino della Roma. Come scrive asromalive.it, infatti, c’è stato un contatto tra l’entourage del belga, tentato dalla Cina, e una rappresentanza del club giallorosso in occasione di Inter-Tottenham.