Prosegue il lavoro di Monchi, che in attesa di sbloccare definitivamente la questione Alisson, è pronto a sistemare anche qualche esubero. Defrel si avvicina alla Sampdoria, che dopo aver ceduto Zapata ha individuato nel francese il rinforzo giusto. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri ci sono stati nuovi contatti tra le società per un’operazione di prestito con diritto di riscatto. A mancare ancora per la fumata bianca definitiva è l’accordo sulla cifra del prestito. Una volta raggiunto Defrel sarà finalmente blucerchiato