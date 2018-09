A 24 ore dal derby, ecco le parole rilasciate dall'in conferenza stampa:La stagione è lunga, ma è importantissima per noi. Il derby è una partita a sé e bisogna ridare entusiasmo a questo ambiente.Ho due sistemi di gioco, e lo sapevo già in partenza. Ciò che conta di più è l'atteggiamento, non i numeri o i moduli. Non so se giocheremo con il 4-2-3-1.E' da valutare oggi, ha avuto qualche fastidio generale. Attualmente è a disposizione ma valuteremo tra oggi e domani. Daniele le vorrebbe giocare tutte, lui ha delle caratteristiche diverse da altri. Ha un dispendio energetico diverso. Più che la stanchezza fisica in questi casa a pesare è la stanchezza mentale. De Rossi domani sarà il capitano.Abbiamo dimostrato di non poterlo fare, ora cerchiamo di recuperare posizioni su posizione. A Roma se ne sono visti pochini, non parlerei di scudetto.E' importante per il futuro della Roma, io questa maglia me la tengo stretta ma farò in modo che si cresca per la Roma e non per Di Francesco.Ci sono anche Cristante e Pellegrini che possono farlo, giocando col 4-2-3-1 anche loro verranno alternati in questo ruolo.I tifosi ce l'hanno con tutti, compreso me. Non mi è sembrato di essere stato salvato a parte la Curva che mi ha dato tanti assestati di stima e sostegno. Io ci tengo a sentire gli applausi per i giocatori perché loro fanno vincere le partite. Sta a noi trascinarli col nostro atteggiamento, con la voglia di combattere.Per i giovani è importante togliergli dalla luce dei riflettori. Meno pressioni avranno più faranno meglio, in queste piazze serve qualcosa in più.Kolarov ha accompagnato molto bene la giocata e ha ottime capacità tecniche, però è capitato pure in altre occasioni e con altri giocatori.Magari domani ci sarà qualche sorpresa. Comunque a volte ci si difende bene anche attaccando. Fondamentali per l'equilibrio sono gli esterni.Hanno preso giocatori d'esperienza come Acerbu, Badelj o Correa. Hanno una buona continuità, ma sappiamo bene che dobbiamo guardare noi stessi.Le occasioni per segnare le ha avute, ciò che mi interessa è la partecipazione alla manovra. Sono convinto che domani ritroverà questo aspetto come ha sempre fatto.