Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo: "Olsen non sarà convocato per un problema al polpaccio, non ci sarà neanche Manolas per un problema al pube. Per il resto c'è da valutare De Rossi che rientrato domenica e non è nelle condizioni ottimali per affrontare più impegni ravvicinati. Recupera Juan Jesus che ha accorciato i tempi di recupero ed è convocato".



SUL CHIEVO - "Di punti ne abbiamo persi da tante parti, non è capitato solo a noi ma a tutti, visto che siamo lì a pochi punti dagli altri. Noi spesso abbiamo dominato le partite, ma non le abbiamo chiuse. Dobbiamo essere più cinici e fare la fase difensiva comea contro il Milan".



SU KARSDORP E SCHICK - "La fascia destra vista col Milan può essere riproposta. Rick ha avuto maggiore continuità nella fase difensiva, mentre ha qualità offensive importanti e ha lavorato molto bene. Schick ha messo quella cattiveria che deve avere qualsiasi calciatore, in qualsiasi ruolo".



SUL CENTROCAMPO - "De Rossi e Nzonzi sono due giocatori differenti, col 4-2-3-1 abbiamo fatto 20 ottime partite e gli atteggiamenti sono più importanti dei sistemi di gioco. Il 4-3-3 sapete che a me piace, ci dà maggiore equilibrio nelle aggressioni e ci sta che col Chievo riproporremo questo sistema di gioco".



SU ZANIOLO - "Giocherà di nuovo, dobbiamo sfruttare questa sua gioventù: la sua voglia di essere aggressivo, determinato e voglioso. Deve migliorare nelle scelte durante la partita, perché a volte è troppo generoso. Sembra un paradosso, ma come Pellegrini a volte cadi in certi errori. Ben venga questa esuberanza dei ragazzi e Zaniolo giocherà la partita, poi vedremo la prossima".



SU DZEKO - "Il fatto che Karsdorp e Schick staranno insieme, vuol dire che il centravanti è Edin. Col tempo crescono l'intesa e la condizione fisica, ma i giocatori si sprecano pure. La condizione arriva più dagli allenamenti che dalle partite, questa squadra l'ho vista allenare in un certo modo ma non basta, perché bisogna stare in partita per 95 minuti". SULLA DIFESA - "Juan Jesus è difficile che possa partire dall'inizio, sembrava dovesse operarsi e non ha camminato per tre giorni".



SU SCHICK - "Credo che si sia creato un ambiente particolare domenica, in quel ruolo ha messo più cattiveria, ma anche nelle altre partite è andato a confrontarsi con avversari importanti e a vincere duelli di testa. In questo senso è cresciuto tanto, anche in autostima. Non dipende solo dall'allenatore, ma nel capire che a un certo punto della carriera bisogna sporcarsi per giocare al calcio, non esiste solo la classe e la tecnica".



SU FLORENZI - "Sono convinto che Karsdorp per lui sia uno stimolo. Florenzi arivava da un momento in cui è stato fermo, con l'influenza, in cui non si è allenato con continuità. Sono convinto che tornerà a brillare, ma è in un momento in cui tutti quanti siamo un po' in sofferenza, ma i risultati riporteranno questi giocatori importanti a un certo livello".



SU KOLAROV - "Ha sempre mostrato grande attaccamento a questa maglia. Usciva da qui con le ciabatte, faceva infiltrazioni, eppure giocava sempre fratturato per un mese e mezzo. Si è messo a disposizione della Roma sempre".



SU PASTORE - "Sono tante le componenti che non lo fanno rendere al meglio. Si allena sempre bene ma il campo è una cosa diversa, per colpa mia non trova lo spazio per giocare con continuità, deve continuare a lavorare bene anche se davanti c'è Zaniolo che sta facendo benissimo".