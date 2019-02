Il rinnovo di Zaniolo slitta. E' quanto riporta oggi La Repubblica. Congelato fino all’estate, così è deciso, nonostante la promessa del direttore sportivo Monchi. «Visto il rendimento, il suo sarà il primo rinnovo che affronteremo, a fine mercato», disse alla Gazzetta il ds spagnolo. Un annuncio, o almeno un proposito, che si è rivelato un po’ avventato: per fare un contratto bisogna essere in due, e in questo momento l’agente di Zaniolo ha preferito rimandare il discorso. base di partenza è una: Nicolò ha scelto Roma, si trova benissimo, ama la città e la squadra, a un amico ha confessato «da qui non andrei via mai». Ma l’agente Claudio Vigorelli deve ovviamente lavorare perché il ragazzo ottenga il massimo, e i primi pour parler con la Roma avevano raccontato posizioni distanti. E il milione e mezzo che pareva la base delle richieste non basta più. Soprattutto in ragione del fatto che altri giovani della rosa - leggi Kluivert - guadagnano già cifre significative, intorno ai 2 milioni. Un argomento che ha già creato problemi con un altro ragazzo d’oro, il turco Ünder: pure per lui dopo l’arrivo dell’olandese, la questione rinnovo si è complicata