Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dal ritiro a San Diego ha commentato il calendario di Serie A ai microfoni dei canali telematici del club



È meglio incontrare subito le grandi in campionato o più avanti?

“Mi aspettavo la prima in casa. Visto che è cambiato il modo di sorteggiare credo che sia una partenza impegnativa, e ci faremo trovare pronti”.Potrebbero dire la stessa cosa di noi e incontrarci subito, avendo dei calciatori nuovi che devono amalgamare il gioco visto che ci vuole un po’ di tempo. L’importante è arrivare all’impegno con il massimo dell’attenzione e della concentrazione. Magari ci sarà fisicamente ancora molto da lavorare ma come tante altre squadre. Forse l’Atalanta sarà più avanti nella preparazione visto che si è preparata per i preliminari di Europa League”.



Il calendario le ha mai fatto cambiare idea sul livello di preparazione della squadra?

“A livello fisico a volte può cambiare qualche cosa ma a livello tecnico-tattico cambia poco perché c’è una crescita”