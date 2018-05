Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro la Juventus.



SULLA PARTITA - "Nello spogliatoio sappiamo quanto sia delicata la partita di domani. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e centrare il terzo posto, a cui teniamo tantissimo. Accorciare gap dalla Juve? Attraverso il lavoro. I bianconeri sono abituati a vincere e hanno una mentalità vincente. Ci vuole tempo per colmare il gap, dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista e rinforzarci dove siamo più deboli. Qualche passo in avanti lo abbiamo fatto in questa stagione. La Juve ha le mani sullo Scudetto ma vorrà vincere, anche perché l'anno scorso ha perso all'Olimpico. Siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. In campionato siamo sempre stati molto indietro ma in Champions, numeri alla mano, abbiamo fatto meglio dei bianconeri. La Juve non muore mai, sono sempre sul pezzo e concentrati".



50 PANCHINE GIALLOROSSE - "Spero di farne ancora tante altre e mi auguro che le prossime siano di maggiore qualità. Ora il nostro obiettivo è chiudere il campionato alla grande, con due vittorie, è quello che vogliamo".



FORMAZIONE - "Posso dire che giocheranno sicuramente Alisson, Dzeko, Florenzi, Kolarov, El Shaarawy e De Rossi".



SQUADRE B - "Sono nettamente favorevole e per le grandi squadre sarà un vantaggio, visto che i giovani cresceranno. Deve essere un valore aggiunto anche per la Serie C, sarà una vetrina per tutti. Sono per il cambiamento e per l'innovazione: in Spagna le cose sono cambiate e i giovani arrivano in prima squadra con un'esperienza diversa".



MERCATO - "I conti non li faccio io, io alleno i giocatori, non faccio mercato. Dobbiamo ambire a fare sempre meglio e abbiamo dimostrato di poterlo fare. Vogliamo mantenere la Champions e rifare ciò che abbiamo fatto quest'anno. È comunque chiaro che da allenatore vorrei poter fare sempre meglio".



RENDIMENTO IN CASA - "In casa abbiamo subito troppe sconfitte e dobbiamo migliorare, cercando di sfruttare il nostro stadio e il nostro pubblico. La Juve per esempio non perde quasi mai".