Non solo Kluivert. Di Francesco vuole completare il reparto offensivo con un suo ex pupillo: Domenico Berardi. Il Sassuoloi ha fatto sapere alla Roma di essere disposto a parlarne, anche a valutare l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, e a inserire in un’eventuale operazione i due Primavera Antonucci e Valeau, che in Emilia potrebbero finirci a prescindere da Berardi. Il calabrese ora vale molto meno dei 40 milioni chiesti l’anno scorso dal Sassuolo, circa la metà, e Di Francesco non ha mai nascosto, sia ai dirigenti che in pubblico, quanto gli piacerebbe tornare a lavorare sull’attaccante mancino.