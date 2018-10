Ha già perso più partite fuori casa quest’anno che in tutta la passata stagione e ora, dopo il tris di vittorie all’Olimpico tra campionato e Champions League, la Roma vuole tornare ad essere la regina delle trasferte che è stata con Di Francesco, il miglior tecnico della storia giallorossa per media punti nelle gare esterne, 2,21. Come riporta Il Tempo l’anno scorso il percorso era stato quasi netto, 12 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta nel “maledetto” Stadium juventino, l’occasione per riprendere il fil rouge si presenta domani sera al Castellani contro il “demoralizzato” Empoli. La Roma aveva cominciato bene il suo cammino trionfando a Torino, poi peró sono arrivate due sconfitte consecutive, a Milano e Bologna, apice della crisi giallorossa. La striscia non si allunga a 3 ko di fila in campionato dal gennaio 2013, quando Chievo, Napoli e Catania castigarono la formazione di Zeman