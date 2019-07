Amadou Diawara, neo centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa della scelta di andare dal Bologna al Napoli: "Non sono venuto alla Roma prima perchè la volontà di Dio è stata quella che andassi al Napoli, ma ora sono qua e voglio fare una grande stagione. In questo momento sono entrambe grandi squadre, il nostro obiettivo minimo è il quarto posto che vale la Champions League".