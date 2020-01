Un inizio di 2020 amaro per la Roma, che all’Olimpico crolla davanti alla doppietta del Gallo Belotti. Qualche episodio dubbio ha fatto infuriare i tifosi giallorossi, ma Amadou Diawara non cerca scuse: “La Roma merita rispetto - ha detto nel post partita in mixed zone - ma non abbiamo perso per colpa dell’arbitro. Questo ko ci fa ripartire con più forza in vista della gara con la Juventus”.