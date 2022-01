Amadou Diawara resta una delle opzioni per il Valencia. Come riferisce la stampa iberica il club spagnolo ha avuto contatti con l'entourage del centrocampista della Roma. Si è trattato solo di un sondaggio e non c'è una vera e propria trattativa. Resta da vedere se, alla luce del mancato trasferimento di Wass all'Atletico, sarà un ipotesi percorribile.