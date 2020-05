Ecco le parole di Amadou Diawara in un'intervista rilasciata a Sky SportIo sto bene. Non vedevo l’ora di allenarmi con i compagni, anche se ora lo stiamo facendo individualmente. Volevo tornare a Trigoria, incontrare i compagni anche se a distanza e fare le cose che facevamo prima.Sì, è così. Venivo da un anno a Napoli nel quale avevo giocato poco. Quindi sapevo che alla Roma avrei dovuto dare il 100% quando mi sarebbe stata data l’opportunità. Ho capito cosa voleva Fonseca da me e dagli altri centrocampisti e mi sono inserito bene.Chiede di mettersi bene col corpo, venire ad aiutare i centrali nell’uscita di palla, vuole uscire con la palla a terra. È un gioco divertente.È stato sicuramente un grandissimo giocatore e un simbolo. È uno dei più importanti in questo ruolo in Africa, a me piaceva tantissimo la sua visione di gioco, la sua tranquillità. Mi faceva impazzire da piccolo.Sì per assomigliare ancora di più a lui. Ma col lavoro potrò arrivarci.Era normale, venivo da un anno in cui avevo giocato poco, mi ero anche fatto male. Sono andato in Coppa d’Africa e sono tornato prima per allenarmi con i nuovi compagni. Non era facile arrivare qui ed entrare nei meccanismi della squadra, sapevo che avendo continuità non avrei deluso i romanisti ed è stato così.Sarà come l’inizio di campionato. Ci siamo allenati a casa, dovremo avere la forza di ricominciare e andare a mille e non perdere l’obiettivo di stare tra le prime quattro. Speriamo che si giochi per raggiungere il nostro obiettivo.