Tiago Pinto punta a vendere Diawara. Il centrocampista ha pretendenti sia in Italia che in Europa. A partire dal Valencia che da diverso tempo è sulle tracce del giocatore. In Serie A oltre al Torino, Il Tempo scrive di un interessamento del Cagliari e della Sampdoria. La squadra blucerchiata dopo lo stop delle trattativa per Sensi, potrebbe virare sull’Ex Napoli. Diawara oggi sarà impegnato in Coppa d’Africa contro il Gambia di Darboe e potrebbe tornare a Roma in caso di eliminazione dal torneo e favorire il lavoro di Pinto per una sua eventuale cessione.