La Roma inizia la sua torunée in Giappone, dove giocherà l'Euro Japan Cup. Domani alle 15 (ore 7 in Italia) la FCCJ (Foreign Correspondents Club of Japan) ospiterà tre figure chiave del club giallorosso. Il direttore generale Tiago Pinto, l'attaccante Tammy Abraham e il giovane Cristian Volpato parleranno in una conferenza stampa a Tokyo.