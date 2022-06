Nella giornata di domani il direttore tecnico della Roma, Tiago Pinto, arriverà a Milano per provare a chiudere un altro colpo a centrocampo. Ci sarà infatti l'incontro con il Sassuolo per arrivare a un intesa per Davide Frattesi per cui i giallorossi vogliono spendere circa 12 milioni di euro per il 70% del cartellino lasciando il 30% della futura rivendita ai neroverdi.