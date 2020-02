Domani un incontro importante per il futuro di Smalling. Come scrive Il Tempo, infatti, sono attesi a Roma gli agenti del centrale inglese, in prestito dal Manchester United: i giallorossi vogliono pianificare con l’entourage del suo numero 6 la strategia da attuare per confermarlo alla Roma anche nella prossima stagione. Nel frattempo, viste le prestazioni, i Red Devils stanno alzando il prezzo.