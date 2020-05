Trigoria riapre i battenti.a due mesi dall’ultima volta e dalla sospensione del campionato causa coronavirus. Il club giallorosso era pronto da giorni e ha accolto con entusiasmo laai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio: "È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento".Si inizierà per(molto simili a quelle di inizio stagione) mentre i tamponi erano stati già eseguiti prima del week end.diviso su 3-4 sedute diverse giornaliere per dividere la squadra in gruppi da 6 giocatori. Fonseca, che ieri è stato “beccato” a correre a Monteverde vicino casa, si farà aiutare dal suo staff per una nuova preparazione un po’ come faceva in Ucraina dopo la lunga sosta invernale. Ovviamente con misure diverse. I giocatori, infatti, avrannoTorneranno a disposizione pure gli infortunatibisognerà attendere ancora un mese circa con la speranza che il campionato possa iniziare il. In caso di stop di Conte scatteranno le ferie per riprendere a metà giugno la preparazione in vista dell’Europa League che si giocherà i primi di agosto contro il Siviglia.