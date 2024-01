Roma, dopo il derby la decisione su Mourinho: rinnovo vicino

Francesco Balzani

Il derby, le riprese per la serie su Netflix e poi (forse) il rinnovo. Sempre più probabile. Josè Mourinho sta vivendo una settimana decisamente intensa. Sì, lo sappiamo. Il rinnovo non sarebbe nell’agenda degli impegni certi, ma sempre più spifferi si stanno trasformando in voce concreta. I Friedkin sarebbero intenzionati a far restare lo Special almeno per un’altra stagione tanto da voler chiudere la questione dopo la stracittadina. Giorno più, giorno meno. E dopo un iniziale scetticismo legato soprattutto alla mancata qualificazione in Champions dello scorso anno (sfiorata nella finale di Budapest) è cresciuta la consapevolezza che la Roma ha ancora bisogno di Mourinho.



I MOTIVI - Per volere della piazza, della squadra e della logica. Lo Special One, infatti, ha dichiarato amore totale alla Roma accettando anche un progetto low cost: con giovani e accordo Uefa inclusi. Al tempo stesso questa società non è cresciuta ancora abbastanza per poter fare a meno di un capo-polo, di un comunicatore e di un’attrazione per i campioni come Mou.



TEMPI - Così si è arrivati col passare dei giorni alla voglia di fumata bianca, che però non è ancora uscita dai comignoli di Trigoria. La decisione arriverà comunque prima di febbraio, che era la dead line imposta dal tecnico corteggiato da Arabia e nazionali. L’accordo dovrebbe essere un annuale con opzione sul secondo anno vincolata alla Champions. Le cifre leggermente superiori a quelle attuali. Il piano mercato sarà fatto dal nuovo ds, sarà annunciato anche questo entro febbraio.