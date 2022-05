Nel clima di gioia che sta contagiando la capitale c’è spazio anche per le parole dell’ex presidentessa Rosella Sensi al termine di Roma-Leicester: “Questa Roma ci ha reso orgogliosi in una notte indimenticabile, ora arriva il bello. Bravi e il tecnico e la squadra. E ovviamente i tifosi, unici”. Queste le parole della Sensi sul suo profilo Instagram. Nessuna parola, invece, da parte del presidente Pallotta. Ma in pochi se ne sono accorti.