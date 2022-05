A Trigoria sanno che Zaniolo fa gola a molte squadre, ma finora nessuna si è ancora presentata con un’offerta ufficiale. Che, è bene intendersi, per i Friedkin non può essere inferiore ai 65/70 milioni di euro. Quello è il valore che la proprietà dà al giocatore in caso di eventuale cessione (ricordando anche che il 15% della vendita dovrà essere poi girato all’Inter, in base agli accordi stabiliti nel 2018). Dopo la finale di Conference, secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma incontrerà il giocatore per studiare un tentativo di rinnovo con adeguamento.