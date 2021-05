Dopo il gelato e la pizza ci vuole pure la birra. Nuova dedica a Josè Mourinho in una capitale impazzita dal giorno dell'annuncio dell'arrivo del portoghese tra graffiti, murales e ricette culinarie. La “Specialone” ​è una Session Ipa di 3,8% ed è disponibile in lattine da 33 cl al prezzo di 6,50 euro presso un locale di via Porta Furba. Il disegno sulla lattina raffigura un Mourinho in versione Giulio Cesare. Tra qualche giorno sarà possibile godersi la birra dedicata a Mou anche alla spina grazie all’arrivo dei fusti.