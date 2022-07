Zeki Celik. Il difensore turco, prelevato dal Lille per 7 milioni di euro più il 15% della eventuale futura rivendita, è arrivato a Fiumicino ieri qualche minuto dopo le 14. Nel pomeriggio ha completato le visite mediche e oggi firmerà il contratto quadriennale a circa 2 milioni di euro netti a stagione. Celik potrebbe beneficiare di qualche giorno in più di vacanza – una decisione definitiva sarà presa solo dopo un colloquio con Mourinho – come tutti i calciatori impegnati in Nations League (compresi gli azzurri), ma sicuramente sarà a disposizione dello Special One per il ritiro in Portogallo (partenza il 12).