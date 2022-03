Dopo l'acquisto a zero del secondo portiere Svilar la Roma continua a monitorare possibili rinforzi per il prossimo anno. Come Sergiño Dest del Barcellona che in caso di addio gradirebbe l’ipotesi Roma grazie anche alla presenza di Mourinho, ma anche come Diogo Dalot, trattato la scorsa estate e ancora nel mirino dei giallorossi. Una trattativa non semplice, ma sicuramente da considerare ancora possibile per la Romache ha bisogno di rinforzare la corsia destra.