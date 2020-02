Pastore vede la luce alla fine del tunnel. Un edema osseo sopra l’anca l’ha tenuto lontano dal campo per tre mesi. Contro il Bologna l’argentino dovrebbe tornare titolare all’Olimpico: non succedeva dal 2 novembre contro il Napoli. Le sue condizioni però destano ancora un po’ di preoccupazione: il fastidio non è ancora scomparso del tutto.