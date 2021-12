La Roma presto incasserà da due cessioni. Sono quelle di Cengiz Under e Pau Lopez che, come confermato a L'Equipe dal presidente del Marsigilia, Pablo Longoria, sono ormai cosa fatta: "Il riscatto di Under è legato alla salvezza, quello di Lopez alla ventesima presenza. Si tratta di due operazioni praticamente concluse".



Di fatto alla Roma arriveranno circa 20 milioni di euro di cui 8,4 dalla cessione di Under e 12 da quella di Lopez che si aggiungeranno ai 500 mila e 720 mila euro di prestito oneroso estivo.