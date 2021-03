A giugno scade il contratto di Bruno Peres e le strade con la Roma si divideranno, ma il terzino vorrebbe restare in Italia. Ha affidato la sua procura in Italia al suo ex capitano e amico, Francesco Totti. L’agenzia del numero 10 giallorosso ha accettato di seguire il terzino e si sta muovendo per trovare squadre interessate al brasiliano, che ha compiuto 31 anni un mese. Gli estimatori non mancano, considerato l’ottimo rapporto qualità prezzo. Bruno Peres si può prendere gratis e si “accontenta” di un ingaggio di un milione di euro. Benevento e Parma - secondo il Corriere dello Sport - hanno fatto qualche sondaggio.