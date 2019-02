Secondo la stampa inglese, dopo il Manchester United anche l'Arsenal ha manifestato il suo interesse per il difensore classe '91 della Roma Kostas Manolas. Ma, secondo Il Corriere dello Sport, il club giallorosso sta portando avanti da tempo una trattativa per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 e aumentare la clausola rescissoria fino a 56 milioni di euro o eliminarla del tutto.