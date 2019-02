Nicolò Zaniolo, golden boy della Roma, seguito dalla Juventus, è stato intervistato da Le Iene mentre si trovava in macchina con la mamma Francesca. Queste le sue parole: "Io il nuovo Totti? No, no, no, assolutamente. Se rimarrò per sempre alla Roma? Il mio obiettivo è questo. Una bandiera? E' un sogno, ci proverò. Le ragazze? Ora come ora non ci penso, penso solo al campo". Domani sera andrà in onda il servizio nella sua versione integrale.



I SELFIE DELLA MAMMA - "La sto controllando, preferisco fargliene fare di meno".



LA MAMMA - Queste le parole di mamma Francesca, nuova star di Instagram: "La faccia con la boccuccia? La fanno tutti, la faccio anche io. Il GF? L'avevo detto come battutta, può essere una trasmissione per me, perché io non saprei far niente... chiunque ci può andare. Stai lì, ci puoi andare perché non devi far niente. Non so che dirti...". Interviene Zaniolo: "Basta dire di no". Idee chiare.