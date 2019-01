La Roma guarda al futuro e mette nel mirino due attaccanti esterni per la prossima estate. Schick resta un enigma, il rinnovo di El Shaarawy tarda ad arrivare e Perotti andrà via, per questo almeno un innesto verrà fatto. I profili individuati da Monchi, secondo il Corriere dello Sport sono Domenico Berardi del Sassuolo e Louis Openda, 19enne attaccante del Bruges.