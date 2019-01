La Roma cerca rinforzi in questa finestra di mercato. Nella lista di Monchi potrebbe esserci Thiago Maia, centrocampista di ventuno anni che sta trovando poco spazio nel Lille. Secondo quanto riportato da Lavoixdunord, il brasiliano non sta trovando spazio in questa sua seconda stagione in Francia, e Monchi vorrebbe approfittarne per portarlo a Trigoria. Secondo il portale francese, il diesse spagnolo avrebbe presentato al Lille due diverse offerte per Thiago Maia: dieci milioni di euro per acquistarlo subito oppure prestito di sei mesi con opzione per l’acquisto in estate.