Roma, due ritorni in gruppo per De Rossi

un' ora fa



De Rossi ritrova pezzi in vista del tour de force. Ormai pienamente recuperati Bove, Ndicka, Cristante e Baldanzi. Tornano in gruppo anche Sanches e Smalling. Paulo Dybala invece non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato prima di Roma-Sassuolo. L'argentino non è tornato in gruppo oggi e ha svolto un allenamento differenziato. Resta in forte dubbio per la trasferta di Lecce e De Rossi potrebbe non convocarlo in vista del derby e della sfida europea con il Milan.