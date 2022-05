Uno degli obiettivi per la fascia destra nella prossima finestra estiva per la Roma è Aaron Wan Bissaka. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, Josè Mourinho sarebbe il principale referente per questa operazione. L'inglese classe '97 ha fin qui collezionato 26 presenze tra Premier League e Champions League quest'anno ma spesso nell'ultimo periodo gli è stato preferito Diogo Dalot, altro nome accostato ai giallorossi nei mesi precedenti. Tutto dipenderà dal colloquio che Wan Bissaka avrà con Erik Ten Hag, nuovo allenatore dello United nella prossima stagione. In caso di addio ad Old Trafford, sul giocatore è forte l'interesse del Crystal Palace, squadra dove è cresciuto e che nel 2019 lo ha venduto ai Red Devils per 50 milioni di sterline, ma anche quello dell'Atletico Madrid, orfano di Trippier, tornato in patria nel mercato di gennaio.