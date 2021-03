Un duro botta e risposta in campo, a inizio secondo tempo. Durante Roma-Shakhtar, sul risultato di 1-0 per i giallorossi, c'è stato un duro botta e risposta tra Pedro e Paulo Fonseca. L'allenatore ha chiesto allo spagnolo di tornare più frequentemente, Pedro non l'ha presa bene e Fonseca stizzito ha deciso per il cambio dopo il battibecco col proprio giocatore. Dentro El Shaarawy al posto di Pedro. Tra lo spagnolo e Fonseca subito dopo la sostituzione c'è stato il chiarimento. Tutto superato dunque.