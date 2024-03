Roma, Dybala ancora a parte: le condizioni in vista del Lecce. Altri due recuperi per De Rossi

La lesione riportata prima della sosta per le nazionali è di quelle lievi, che non preoccupano l’ambiente a Trigoria. Non si vogliono, però, affrettare i tempi per poi rischiare di perdere il calciatore in partite fondamentali come il derby contro la Lazio o il doppio confronto, valido per i quarti di finale di Europa League, contro il Milan.Dalla ripresa degli allenamenti,

Da Trigoria arrivano, però, anche buone notizie dall’infermeria. Sono tornati ad allenarsi in gruppo, infatti,. Il centrale inglese ha smaltito una distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare, mentre il centrocampista portoghese ha messo alle spalle uno dei numerosi problemi muscolari che lo stanno tormentando da inizio stagione.Continua ad allenarsi in gruppo Tammy Abraham: l'attaccante inglese può disputare qualche minuto, superando definitivamente il calvario dell'ultimo anno.

Negli scorsi giorni hanno invece ripreso ad allenarsi in gruppo Lukaku e Cristante, che saranno regolarmente schierati dal 1′ da De Rossi. Rimarrà invece nella capitale Lorenzo Pellegrini, out per squalifica.