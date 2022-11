Buone notizie, quasi inaspettate, per lache questa mattina nel corso dell'allenamento agli ordini di José Mourinho ha ritrovato in gruppo ancheL'argentino si era fermato lo scorso 9 ottobre per un problema al retto fermorale nel corso della partita contro il Lecce e ora esattamente 1 mese dopo, è tornato fra i convocabili.. Perché in vista della sfida contro il Torino in programma domenica pomeriggio resta in ballo il" già preannunciato da José Mourinho: "Non so il contenuto dei suoi messaggi con Scaloni, non so se giocare o no possa cambiare qualcosa per la sua convocazione ai Mondiali"rosso come lo stop allo scendere in campo per non perdere la convocazione.