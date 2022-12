Paulo Dybala is back. L'attaccante argentino si è goduto le vacanze in Argentina che hanno fatto seguito alla vittoria dei Mondiali di Qatar 2022 in cui, seppur giocando poco, ha comunque dato un contributo fondamentale segnando uno dei rigori della lotteria finale contro la Francia. Un'iniezione di fiducia incredibile per la Joya che ora è pronto a trascinare nuovamente la Roma con José Mourinho che ha un disperato bisogno di schierarlo in campo.



ATTERRATO A FIUMICINO - Alle prime luci dell'alba la Joya è sbarca a Fiumicino dopo un volo di 13 ore partito da Buenos Aires. E all'aeroporto romano ad attenderlo c'era anche un nutrito gruppo di tifosi giallorossi che gli hanno chiesto foto e autografi. Dybala si è mostrato subito disponibile e ha confermato di aver sentito negli ultimi giorni José Mourinho per prepararsi al rientro in campo.



FON-DA-MEN-TA-LE - L'allenatore portoghese sa infatti quanto Dybala sia fondamentale nel suo scacchiere tattico e spera di poterlo schierare già il 4 gennaio alle 16.30 nella ripartenza in campionato contro il Bologna. Nonostante i piccoli problemi fisici accusati nella prima parte di stagione, infatti, la Joya è letteralmente fonamentale per i giallorossi. Solo Lookman dell'Atalanta, fra le 7 big del campionato incide più di lui nella produzione offensiva della propria squadra e se la Roma con Dybala in campo ha una media di 2,2 punti a partita, senza di lui il rendimento crolla a solo 1,16 punti per gara. Anche per questo Mourinho non vede l'ora di riabbracciarlo, verificarne le condizioni e rimetterlo nuovamente al centro del progetto.