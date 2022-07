L’inno alla Joya è pronto. La Roma vive ore febbrili nei prossimi 2-3 giorni saprà se Paulo Dybala diventerà la stella dell’attacco giallorosso. Il week-end è stato bollente. Le chiamate di Mourinho al giocatore hanno dato esiti positivi, i contatti tra Pinto e l’entourage di Dybala pure. Nessun incontro confermato a causa dei ritardi aerei, ma un costante colloquio. La Roma ha presentato l’offerta quadriennale: poco meno di 5 milioni la parte fissa più bonus legati a presenze e gol che potrebbero far lievitare lo stipendio a poco più di 6.



CONCORRENZA - Molto meno di quanto chiedeva Dybala un mese fa così come sono calate le commissioni richieste dall’entourage che i giallorossi puntano a rateizzare come fatto per Abraham. Non preoccupa troppo la concorrenza del Napoli che offrirebbe una parte fissa più alta ma non è disposta a scendere a compromessi per i diritti d’immagine. Più timore da parte romanista per il possibile ritorno last-minute dell’Inter, la meta preferita da Dybala. L’affare vivrà oggi la svolta decisiva, a meno di un ritorno interista si potrebbe chiudere in breve tempo.