Non solo Dybala. In questi giorni la Roma ha ricevuto la proposta del Psg per cedere in prestito Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese - 31 anni e arrivato a parametro zero un anno fa - è stato offerto a Milan e Roma ma solo i giallorossi starebbero riflettendo sulla fattibilità dell'operazione che porterebbe a Mou il centrocampista di livello internazionale richiesto da tempo.



FORMULA - L'ex Liverpool (escluso dai convocati per la tournèe) arriverebbe in prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni con la metà dell' ingaggio (all’incirca 8 milioni di euro) pagato dal Psg. Ma in questo caso senza l’aiuto del Decreto Crescita (serve una permanenza minima sul suolo italiano di 24 mesi per usufruirne e quindi servirebbe in quel caso un prestito biennale). Mourinho ha dato il suo gradimento e per la Roma si tratterebbe di un risparmio totale sul cartellino. Una buona notizia anche in chiave permanenza di Zaniolo.