Roma: Dybala rivede il campo, Lukaku si gestisce. Le sensazioni verso Lazio e Milan

Redazione CM

Prima il Lecce, poi due incroci da non sbagliare contro Lazio in campionato e Milan all'andata dei quarti di finale di Europa League: per la Roma sarà un aprile ad altissima tensione, un mese che può decidere tanto se non tutto riguardo alla permanenza o meno del tecnico Daniele De Rossi. L'ex Capitan Futuro, nell'ultima gara di campionato vinta contro il Sassuolo, ha schierato Romelu Lukaku non in perfette condizioni e ha dovuto rinunciare a Paulo Dybala per una lieve lesione all'adduttore della coscia destra.



LA JOYA IN CAMPO - L'entità dell'infortunio dell'argentino non è elevata, ieri il numero 21 ha svolto un allenamento personalizzato con l'obiettivo di tornare in gruppo mercoledì, quando ci sarà anche il resto dei nazionali. Niente Argentina, ma un recupero senza scossoni per esserci a Lecce il 1 aprile, nella prima partita dopo la sosta.



BIG ROM FA ATTENZIONE - Lukaku invece si sta confrontando giorno dopo giorno con lo staff della nazionale belga: non è sceso in campo contro l'Irlanda a causa di un'infiammazione all'anca e di un problema all'inguine, una condizione cronica riconosciuta e ammessa anche da De Rossi in conferenza stampa. Domenico Tedesco, selezionatore dei Diavoli Rossi, lo ha chiamato e resta fiducioso di poterlo utilizzare nella prossima gara contro l'Inghilterra, ma non ci sono certezze. La Roma si aspetta di riabbracciarlo in buone condizioni tra mercoledì e giovedì.



NON AL COMPLETO - In ogni caso, l'attacco non sarà al completo: Abraham ha riassaporato la convocazione e potrebbe rivedersi presto in campo, ma si è fatto male Azmoun con l'Iran. Per l'ex Zenit stiramento al tendine del ginocchio sinistro e un mese di stop, se ne riparlerà per l'ultimo mese della stagione 2023/24.