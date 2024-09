Roma: Dybala segna il 3-0 per l'Argentina con la maglia di Messi, che fa piangere Di Maria VIDEO

Getty Images

: dopo le prime 7 giornate i campioni del mondo in carica hanno 18 punti in classifica. Al Monumental di Buenos Aires il primo tempo si chiude senza gol, poi a inizio ripresaa sei minuti dal novantesimo su passaggio di Lo Celso (subentrato all') prima di lasciare il posto al lazialeL'interista. L'attaccante della Roma (gli altri giallorossi Leandro Paredes e Matias Soulé sono rimasti in panchina) segna grazie a un controllo e sinistro in diagonale dei suoi con addosso laInfatti: "Spero che questa sera ti piaccia molto, con la tua famiglia e i tuoi cari. Ci siamo già detti tutto quello che dovevamo dirci. Abbiamo condiviso così tanto, chi avrebbe mai pensato che sarebbe finita in questo modo? Ci mancherai tanto, a presto".Lo stessoal microfono: "D'ora in poi farò il tifo per voi dalla tribuna, andrò allo stadio in tutti i Mondiali e le Cope America. Continueremo sicuramente così perché questa squadra ha tanto coraggio". El Fideo, che si è ritirato dalla nazionale, si è poi scioltomaggiore.