La Roma si sta preparando a Trigoria in vista della sfida di ritorno di Europa League contro il Salisburgo, ma José Mourinho non ha ancora potuto avere a disposizione Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha svolto infatti soltanto un lavoro individuale e personalizzato lontano dal resto del gruppo per il problema muscolare accusato nella gara d'andata. Potrebbe essere domani il giorno giusto per il ritorno in gruppo della Joya.