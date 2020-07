La diffida, un po' di stanchezza e un briciolo di malumore. Edin Dzeko stasera rischia di non scendere in campo contro l'Udinese. Difficile rinunciare all’attaccante da 104 gol in giallorosso, ma nella rifinitura di stamattina Dzeko non è sembrato brillantissimo e così Fonseca opterebbe così per un match di stop. Il bosniaco, che è anche diffidato, arriva da due partite da titolare contro Sampdoria e Milan e domenica c’è la sfida contro il Napoli al San Paolo. Al suo posto giocherebbe Kalinic.