Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato al canale tematico del club alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Sfida da Champions? È ancora presto per parlare, ma sicuramente è una bella partita, con due squadre che vogliono giocare un bel calcio. Speriamo di vedere una bella partita e speriamo di vincere. Roma con tante assenze, ma convinta della propria forza? Noi siamo sempre convinti, sicuramente ci mancano alcuni giocatori e speriamo di recuperarli per le prossime sfide, ma oggi dobbiamo pensare a dare tutto, come fatto ultimamente. Se gioco con la maschera? Fisicamente sto bene, con la maschera vedo poco, però posso correre".